Intervistato dal Corriere della Sera, Giorgio Armani ha parlato anche di calcio. Sia Milan che Inter hanno cambiato proprietà dopo le gestioni Berlusconi e Moratti: non è mai stato tentato dal calcio? Un pensierino all’Inter? Al Milan? Mai fatto? "Tifo per entrambe le squadre di Milano e sono orgoglioso quando riescono ad affermarsi a livello internazionale. Ma il mio sport preferito è e resta il basket e il fatto che l’Olimpia unisca tutta la città di Milano sotto un’unica bandiera è bellissimo. Quando andiamo in campo sappiamo di rappresentare tutta Milano, non solo una parte", dice lo stilista.