Come era successo lo scorso 1° dicembre, prima della sfida cruciale del girone F del Mondiale tra Croazia e Belgio, anche oggi sulla spiaggia dell'hotel Hilton di Doha è stata srotolata una bandiera a scacchi biancorossi gigantesca da parte dei tifosi Vatreni di Bribir e Crikvenica. Un modo vistoso, ma anche scaramantico visto come era finita 12 giorni fa, per caricare Brozovic e compagni nel match contro l'Argentina verso la seconda finale di Coppa del Mondo in quattro anni. (Qui la foto)