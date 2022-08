All'alba del nuovo inizio di Serie A, microfono al designatore dell'AIA Gianluca Rocchi: "Sono favorevole al tempo effettivo, anzi, mi auguro che venga introdotto quanto prima - confessa a Il Messaggero -. Il tempo uguale per tutte le squadre avrebbe un significato di giustizia ed equilibrio. Inoltre ci toglierebbe un grande problema, perché eviteremo battaglie' per perdite di tempo. Gli arbitri sono tutti pronti, perché abbiamo ragazzi attenti, preparati, che studiano e mediamente hanno una cultura superiore agli arbitri di un tempo. Pertanto più che sulla nostra preparazione, la domanda dovrebbe essere girata a chi pone le domande, per sapere se l'intenzione è quella di conoscere le decisioni o fare polemica. Io opto per la trasparenza totale. Ogni volta che spieghiamo, i risultati sono positivi", ha concluso Rocchi.