Juan Manuel Arandilla, operatore di mercato argentino particolarmente attento alle vicende dei giovani locali, parlando ai microfoni di Sportitalia.com parla in questi termini di Valentin Carboni, attaccante dell'Inter impegnato nel Mondiale Under 20: "Anche lui è un giocatore con enormi mezzi e talento. Ha un futuro immenso davanti a sé. Non so se verranno ceduti per avere più spazio, da allenatore non li presterei perché mi sembra che lui e Matias Soulé siano giocatori che possano già essere fondamentali per la prima squadra".

E sempre a proposito della Nazionale di Javier Mascherano, Arandilla rivela un retroscena: "Ho ricevuto l'informazione che Gino Infantino e Alejo Veliz sono nel mirino della Salernitana. Ma non solo: Infantino è seguito da vicino anche dall'Inter".