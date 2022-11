L'agente Stefano Antonelli, interpellato in merito dai microfoni di Tuttomercatoweb.com, ha detto la sua sulla sconfitta nerazzurra nel derby d'Italia: “Ragionando su quanto visto domenica sera, per un’ora l’Inter meritava anche un doppio vantaggio. Poi due momenti importanti targati Kostic hanno segnato la partita. Recuperare punti al Napoli non è facile, sicuramente la Juventus ha ritrovato autostima. Ma manca ancora tanto. E ci sarà un mese e mezzo di stop”.