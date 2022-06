"Ci sono diversi giocatori interessanti oltre ai vari Barella e Pellegrini, che sono comunque giovani. Degli altri cito Raspadori, un centravanti che gira intorno agli altri. Poi c'è Scamacca". È il pensiero espresso da Giancarlo Antognoni , intervistato da TMW per parlare della nuova Nazionale che sta pian piano mettendo in piedi Roberto Mancini e di mercato.

Cosa la intriga del mercato attuale?

"Dybala all'Inter è il colpo principale, poi ci sono quelli all'estero che in Italia non si possono fare, come Nunez dal Benfica al Liverpool e Haaland al Manchester City. Non dimentichiamo poi il passaggio di Vlahovic alla Juventus. Questi tre sono gli spostamenti più importanti".