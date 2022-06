Dopo aver eletto il gol di Lautaro Martinez ad Anfield il più bello dell'ultima stagione nerazzurra, i tifosi dell'Inter sono ora chiamati a scegliere il miglior assist del 2021-2022. L'Inter ha chiuso con 15 giocatori differenti con almeno un gol e almeno un assist all’attivo, più di qualsiasi altra squadra nel campionato appena concluso. I giocatori che hanno sfornato più assist per i compagni sono Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella, entrambi in doppia cifra con 12 passaggi vincenti, tutti in campionato. Si potrà votare sui profili Instagram e Twitter dell'Inter.