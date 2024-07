Jakub Kiwior è molto ambito in Serie A. Per il centrale polacco classe 2000, in forze all'Arsenal, oltre all'interessamento dell'Inter, si registra ora quello del Bologna, come riferiscono i colleghi di TuttoBolognaWeb. Il club felsineo sta cercando un adeguato sostituto di Riccardo Calafiori (diretto proprio all'Arsenal) e la situazione resta da attenzionare. Affollamento, dunque, per il difensore ex Spezia, che potrebbe tornare nel massimo campionato italiano dopo l'esperienza in Premier League (anche la Juve lo segue da tempo).