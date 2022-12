Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, intervistato da Sport Mediaset è tornato sulla sua esperienza alla guida del Napoli soffermandosi anche sull'attualità e sul campionato di questa stagione che vede i partenopei in fuga al vertice: "Cosa deve fare il Napoli per non perdere lo Scudetto? Consigli non voglio darne, una piazza come quella di Napoli merita di tornare a vincere lo scudetto e spero succeda. Il vantaggio è importante, anche se il campionato è ancora lungo e soprattutto la stagione è ancora lunga".