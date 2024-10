Carlo Ancelotti palesa la sua sicurezza: il Pallone d'Oro andrà al suo attaccante Vinicius junior. Il tecnico del Real Madrid non ha alcun dubbio e lo esplicita dopo la prestazione offerta contro il Borussia Dortmund in Champions League dove ha messo a segno una clamorosa tripletta nel ribaltone del Bernabeu: "È raro vedere un giocatore che realizza un secondo tempo come quello di Vinícius: gol a parte, ha messo energia, intensità e carattere straordinar. Penso che vincerà il Pallone d'Oro per quello che ha fatto l'anno scorso, che ci ha aiutato a vincere la Champions League, non per i tre gol che comunque lo aiuteranno a vincere".