La notizia della penalizzazione inflitta alla Juventus rimbalza ovviamente anche oltreconfine. Arriva in questo senso anche l'intervento di Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid ed ex tecnico bianconero, che alla vigilia del match contro l'Athletic Bilbao viene esortato ad un commento di questa vicenda. Il tecnico di Reggiolo però non vuole sbilanciarsi: "Non voglio fare alcun commento. Ho una mia idea ma non voglio commentare una questione in fase di giudizio.