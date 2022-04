Amantino Mancini commenta sul suo blog la partita tra Inter e Roma. "Mi emoziona sempre molto, avendo indossato la maglia giallorossa per cinque stagioni, dal 2003 al 2008, ma anche quella dell’Inter di Mourinho, nella stagione 2008/2009 - scrive il brasiliano - Inizialmente la Roma ha tenuto bene il campo fino al 30’, poi ha dovuto cedere alla squadra più forte del campionato. In fondo, abbiamo perso una partita dopo tre mesi", dice l'ex calciatore, mostrandosi molto legato alla realtà giallorossa. "Con l’esclusione quasi definitiva del Napoli dalla corsa scudetto, Inter e Milan si giocheranno il “tutto per tutto” in queste ultime giornate di campionato. La Roma invece, essendo l’unica squadra italiana rimasta in Europa, ha tutti gli occhi puntati sulla doppia sfida di Conference contro il Leicester".