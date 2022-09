Parlando per il sito ufficiale del suo nuovo club, Amadou Onana, nuovo centrocampista dell'Everton di Frank Lampard arrivato dal Lille, ha svelato che nella sua scelta estiva ha pesato il parere di un grande ex dei Toffees: "Ho parlato con Romelu Lukaku: mi ha detto che mi sarei sentito a casa perché è come una grande famiglia. Questo è esattamente quello che ho trovato. Sapeva che mi sarei divertito qui e non aveva dubbi nella sua mente. E io ho pensato: 'Va bene, facciamolo, fratellone!'".