"Un autentico simbolo della storia nerazzurra, un campione che ha saputo unire talento, grinta e classe". Comincia così il messaggio d'auguri dell'Inter per Alessandro Altobelli, per tutti “Spillo”, che oggi compie 69 anni.

"Con 209 gol, Altobelli è il secondo miglior marcatore di sempre nella storia interista, secondo solo a Meazza - si legge ancora sul sito del club milanese -. Implacabile nel gioco aereo e dotato di un senso del gol fuori dal comune, ha illuminato San Siro per ben 11 stagioni, durante le quali ha collezionato 466 presenze in maglia nerazzurra. Insieme all’Inter, Spillo ha regalato ai tifosi momenti indimenticabili, come la conquista dello Scudetto 1979/80 e di due Coppe Italia nelle stagioni 1977/78 e 1981/82. Ma il suo talento ha brillato anche con la maglia azzurra, dove è diventato campione del mondo nel 1982. Da parte di FC Internazionale Milano e di tutti i tifosi interisti, tanti auguri ad Alessandro Altobelli".