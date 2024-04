Dopo l’attacco di Hamas a Israele dello scorso 7 ottobre che ha innescato la guerra in Medio Oriente, le prefetture italiane ora intensificano le misure di sicurezza anche per quel che riguarda gli eventi sportivi e culturali. Una particolare attenzione viene data a eventi che coinvolgono numerose persone come il Salone del Mobile e la settimana del design a Milano e la Biennale di Venezia.

Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, c’è molta preoccupazione, fanno sapere dal Viminale dove si è riunito il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza, per possibili azioni dei cosiddetti 'lupi solitari'.