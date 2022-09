Nonostante il momento di difficoltà, Simone Inzaghi gode ancora della completa fiducia dello spogliatoio dell'Inter. Questa è la certezza espressa da Demetrio Albertini alla 'Domenica Sportiva' su RaiDue: "Sì, è troppo presto per dire che la squadra lo abbia abbandonato. L'anno scorso l'Inter ha fatto un buon campionato, a tratti si parlava di un'Inter che non giocava così bene da tantissimi anni. Non possiamo dimenticarci di tutto il lavoro fatto da Simone. E poi è ancora presto. C'è stato un momento in cui ho visto i giocatori spaesati: non so se demotivati o in affanno, forse l'Inter si è persa un po' a centrocampo".