Dopo due ko di fila in Nations League, l'Albania ha tutta l'intenzione di rifarsi sul campo della Georgia. "Andiamo là per vincere, nessuno gioca per perdere - ha detto chiaro e tondo il ct Sylvinho in conferenza stampa -. Faremo una trasferta dura e lunga, giocheremo su un campo difficile e dobbiamo prepararci bene. Quando noi parliamo di segnare, sottolineo che i nostri capocannonieri sono Asani e Bajrami. Siamo migliorati tantissimo, siamo molto organizzati e ripartiamo in contropiede. Non è facile segnarci, però non abbiamo un numero nove che fa 6-7 gol. Segnano un po' tutti; Asllani, ad esempio, calcia benissimo da fuori area".