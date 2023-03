Detto questo, è una sfida. L'anno scorso, l'ultima squadra della Premier League ha ricevuto quasi il doppio delle entrate televisive del campionato nazionale del PSG". Al-Khelaifi ha dribblato nell'occasione il tema della Super League: "Non penso di doverne parlare. Non è una minaccia per noi. Dobbiamo essere più forti, lasciare da parte l'ego, il potere e il denaro e concentrarci su come sviluppare i club e renderli migliori".