Nasser Al-Khelaifi , presidente del PSG e numero uno dell’ ECA , l’associazione europea dei club, ha attaccato il Real Madrid, principale promotore del progetto Superlega: “La cosa strana è che ora festeggiano la vittoria di una competizione UEFA per club, perché sanno che è la migliore competizione al mondo. È molto strano che tu vada contro una competizione per club già esistente e fantastica, ma partecipi, festeggi e ti godi i trofei. Ma non voglio perdere tempo su questo, andiamo avanti.

Nelle riunioni ECA i blancos, così come il Barcellona e la Juventus, sono ancora assenti. “Continuiamo a lavorare senza di loro”, ha aggiunto il presidente del Paris St-Germain. “Se vogliono tornare sono i benvenuti, ma non perderemo tempo con questo. Stiamo andando avanti e facciamo il meglio per i nostri club. Loro fanno quello che vogliono. Sappiamo che la Superlega non esiste e non esisterà mai”, ha concluso categoricamente, come raccolto da Calcio e Finanza.