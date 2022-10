Oggi ha preso il via il ciclo di trasmissioni on line "Regole e Storie" prodotto dall'Associazione Italiana Arbitri. Un format, visibile sul canale Youtube dell'AIA, che "vuole raccontare le storie dei 30 mila associati AIA ed affrontate tematiche di tipo tecnico", si legge sul sito dell'associazione. Nella prima puntata è stata trattata la Regola del Fuorigioco, con un particolare approfondimento sul concetto di giocata intenzionale, attaverso gli interventi dei relatori Gianluca Rocchi e Matteo Trefoloni, rispettivamente Responsabile della CAN e Responsabile del Settore Tecnico Arbitrale.