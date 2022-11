E' andato in scena nel centro di Torino, al ristorante 'Del Cambio', il tradizionale pranzo UEFA tra le dirigenze di Juventus e Paris Saint-Germain. Protagonisti attorno al tavolo soprattutto i due presidenti, con il padrone di casa Andrea Agnelli che, secondo alcune testimonianze citate dai colleghi dell'Equipe, si sarebbe rammaricato con il numero uno dei francesi Nasser Al-Khelaifi per il fatto che stasera la sfida non sarà all'altezza delle attese vista l'eliminazione dalla Champions dei bianconeri. In seguito, Agnelli ha rimesso al centro dei discorsi il tema Super League affermando in sostanza che i top club vogliono sempre affrontare altri top club. Un concetto a cui Al Khelaifi ha replicato facendo notare che l'essenza del calcio è determinata dai cicli di vittorie e sconfitte.