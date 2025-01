Con un pizzico di fortuna in più, avrebbe potuto festeggiare in maniera gagliarda con un gol che probabilmente avrebbe chiuso i conti a favore del Milan nella finale di Supercoppa Italiana di ieri. Oggi compie 26 anni il terzino nerazzurro Carlos Augusto, elemento di "affidabilità, sostanza e tantissima energia", come lo definisce l'Inter nel suo messaggio di auguri.

Nato a Campinas il 7 gennaio 1999, Carlos ha collezionato 64 presenze e 3 gol con l'Inter, due dei quali arrivati nella Serie A di quest'anno contro Lazio e Como. Alla sua seconda stagione a Milano, l'esterno brasiliano ha vinto uno Scudetto e una Supercoppa Italiana.