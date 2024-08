"La notizia della sua morte è un grande dolore per il calcio italiano". Attraverso i canali ufficiali della FIGC, il presidente Gabriele Gravina esprime il suo cordoglio per Sven-Goran Eriksson, scomparso questa mattina all'età di 76 anni: "Apprezzato e rispettato per le sue qualità tecniche e umane, Sven-Goran è stato un grande allenatore la cui memoria rimarrà legata per sempre all’Italia. La sua testimonianza di amore per il calcio e per la vita ha commosso tutti e unisce i tifosi, senza alcuna distinzione, in un lungo ed emozionante applauso”.