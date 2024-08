Presente negli studi della RAI nel salotto de 'La Domenica Sportiva', l'ex difensore dell'Inter, oggi opinionista, Lele Adani è stato incalzato sulle potenzialità dell'Inter di Simone Inzaghi, campione in carica.

"L'Inter fa le partite serie, poi come a Genova può fare due errori. Di Taremi non si apprezza il tipo di movimento, che non è sempre comprensibile, ma la volontà e l'attitudine sì e il livello del calciatore non lo scopriamo oggi all’Inter. Taremi è un acquisto importante, Zielinski è un acquisto importante, i giocatori come Darmian offrono garanzie, chi entra fa la sua parte… Quindi siamo tutti d'accordo, è l'Inter che deve perdere questo campionato".