Lele Adani, durante la puntata della 'Bobo Tv' su Twitch, ha parlato del sorteggio di Champions League in chiave nerazzurra: "Il Benfica ha perso tanto dopo l’addio di Enzo Fernandez. Nella gara d'andata non ci sarà Otamendi, che è stato il miglior centrale del Mondiale. Però non è il Porto e l’Inter non può fare quello che ha fatto con il Porto, non basterebbe assolutamente. Ha una varietà di gioco notevole e tutti sanno rendersi partecipi del collettivo. Joao Mario? Sta viaggiando a ritmi clamorosi, Goncalo Ramos ha dimostrato cose incredibili. Per me passano loro".