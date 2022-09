Terminato il calciomercato estivo, Daniele Adani ha tracciato un bilancio complessivo sui nuovi valori delle big di Serie A dopo le varie entrate e uscite: "E’ interessante il progetto del Napoli che ha rinnovato la rosa - ha detto l'ex difensore -. Ha perso tre totem, Koulibaly, Insigne e Mertens, e un grande giocatore come Fabian Ruiz, ma ha preso giocatori interessanti: lo guarderò con un occhio particolare. La Juve è la più forte di tutte, il Milan continua sulla linea dei giovani badando anche alle esigenze economiche. Infine, l’Inter deve cercare di rivalorizzare anche chi non è partito, ritrovando la forza difensiva che ha perso in queste prime uscite. E deve rivalorizzare Gosens".