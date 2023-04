Pensieri rivolti all'Empoli per l'Inter, reduce dal 3-3 casalingo con il Benfica che regala alla squadra di Inzaghi la grande gioia della semifinale di Champions League. A proposito del match di ritorno contro i portoghesi, l'ex nerazzurro Daniele Adani, ieri presente come al solito all'appuntamento con la Bobo 'TV' su Twitch, ha detto: "Il Benfica non è entrato nell’area dell’Inter fino al 29esimo.

Non è stata così brillante ma non ha cambiato e non cambia il suo modo di giocare a calcio. Tanti meriti all'Inter che ha sistemato bene i conti all’andata, ma c'era anche il ritorno e la squadra lo ha fatto: ha tenuto ed è anche andata a fare gol. La semifinale contro il Milan sarà una bolgia come quella di vent'anni fa e un'italiana sarà ancora in finale".