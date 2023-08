"La scelta del Sovrintendente salva San Siro ma rischia di trasformarlo in una cattedrale nel deserto e produrrà effetti negativi a cascata". Questo è quanto dichiara Marco Accornero, Segretario Generale di Unione Artigiani. "Lo stop al nuovo stadio – aggiunge – compromette oltre un miliardo di investimenti privati e cancella tutto l’indotto, oltre ad addossare al Comune di Milano 10 milioni di euro l’anno di costi di manutenzione del Meazza senza introiti certi.

Se a questo punto Milan e Inter, come già annunciato, vorranno costruire i loro nuovi stadi a San Donato e Rozzano, avremo anche la beffa di ritrovarci con un ulteriore gigantesco consumo di suolo tra impianti sportivi, parcheggi e viabilità di accesso. Ci auguriamo che il buon senso prevalga, altrimenti serve mettere immediatamente in campo – è il caso di dirlo – una task force per reinventare il futuro di San Siro".