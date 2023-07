Intercettato a margine della partenza del Vespucci, Andrea Abodi torna sulle tante finali europee perse dalle italiane negli ultimi mesi fino ad arrivare alla bruciante eliminazione dell'Italia U21 dall'Europeo di categoria: "Le vittorie arriveranno - esordisce il ministro dello sport -, A volte si rimane delusi semplicemente per aver perso una finale. Ne abbiamo perse tante in questa stagione ma ci si dimentica che per arrivare in finale bisogna vincere tante partite. Il fatto è che siamo incontentabili. D’altro canto, non siamo soli ma c’è sempre un avversario. Siamo stati anche un po’ sfortunati e c’è stato forse qualche errore di troppo. Io tendo sempre a valorizzare le cose positive, per me il bicchiere più che mezzo pieno è tre quarti pieno”.

Poi un commento sulle ricche offerte in arrivo dall'Arabia Saudita: "Sono le dinamiche del mercato globale di fronte alle quali è difficile porre degli argini. Io credo che loro abbiano la possibilità di investire somme ingenti. Ma loro non hanno alcuni elementi che fanno dello sport qualcosa di straordinario, cioè la passione popolare e la partecipazione popolare come uno stadio pieno di persone che fa il tifo. Mi auguro che quelli che andranno possono fare una bella esperienza, ma quella che facciamo noi secondo me è inimitabile".