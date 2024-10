Intervenuto a margine del 'Next Generation Fest' di Firenze, il ministro dello Sport, Andrea Abodi ha detto la sua su quanto accaduto nei giorni scorsi a proposito della maxi-inchiesta che ha coinvolto le curve di Inter e Milan: "Io credo che il tema delle infiltrazioni criminali negli stadi che abbiamo affrontato debba vederci impegnati al di là dei fatti di cronaca per far sì che non risuccedano eventi come quelli accaduti a Milano. Il problema delle infiltrazioni criminali poi è non è solo di Milano. Noi però vogliamo un sistema migliore e più accessibile e la biometria è uno degli elementi su cui ci stiamo impegnando. Possiamo poi rivedere le norme, la loro comunicazione, ma anche responsabilizzare i club. Lo sforzo deve essere collettivo e anche chi comunica deve aiutare. Quello che vogliamo è un momento di sport e socialità collettiva nel quale non abbia il sopravvento la violenza" ha detto a Tuttomercatoweb.com.