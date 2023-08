Andrea Abodi torna sul tema della giustizia sportiva da Budapest, sede dei Mondiali di atletica leggera. “C’è un sistema nel suo complesso che deve recuperare credibilità e reputazione, deve rispettare le regole e questo vale per tutti, assolutamente, serve una migliore collaborazione tra giustizia ordinaria e sportiva - ha detto il ministro dello Sport nelle parole riportate da Calcio & Finanza - La giustizia sportiva fa parte del nostro Paese ma al tempo stesso sono percorsi che sembrano paralleli, sembrano ignorarsi l’un con l’altro con la giustizia ordinaria.

Sto lavorando con il ministro Nordio proprio per cercare di trovare questa sintonia che è necessaria per rendere la giustizia sportiva non soltanto efficace in termini di tempo ma credibile e questo deve valere in tutta Italia e non soltanto in alcune parti del Paese. Nuovo campionato? Mi auguro che l’esperienza maturata serva, se ne possa fare tesoro, perché quello che è successo fa parte di una serie di circostanze, non è un tema di un club”.