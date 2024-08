Lazar Samardzic "paga la vicenda Inter, che assomiglia a quella di Zirkzee". Questo il pensiero di Antonio Paganin, ospite sulle frequenze di TMW Radio per parlare del centrocampista dell'Udinese e non solo: "Ho avuto modo di osservarlo nell'arco del campionato e pecca un po' di continuità. E in un grande club serve questa. Le qualità non si discutono, ma devi essere costante. E questo blocca chi deve fare un investimento".

Quali sono le prime squadre dietro l'Inter ora?

"Ci metto subito Napoli e Milan. Napoli perché so chi la guida, per Conte parla il lavoro e i risultati. Il Milan perché mi piace tanto, l'ho visto giocare in amichevole e mi sembra una squadra che ha cambiato pelle, gioca molto in verticale, ha già una sua impronta. Come outsider sono curioso di vedere la Roma, che può fare il salto".

L'Inter ha aperto un ciclo?

"Il calcio ci ha insegnato che di scontato c'è poco, abbiamo visto negli ultimi anni cosa è successo. Mi pare abbiano messo il pilota automatico ora. La presidente Marotta ha dato continuità e ho l'impressione che abbiano bene in testa il loro futuro. Se faranno questo, difficilmente le altre colmeranno il gap in questa stagione".