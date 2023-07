"FC Internazionale Milano comunica la cessione di Samuele Mulattieri all'US Sassuolo: trasferimento a titolo definitivo per l'attaccante classe 2000". È questo il comunicato ufficiale diramato dal club nerazzurro per confermare il trasferimento in Emilia del classe 2000, contropartita nell'ambito dell'affare che ha portato Davide Frattesi a Milano.