Turnover di nuovo, ma stavolta torneranno i titolari che erano rimasti inizialmente in panchina a Leverkusen. Come riferisce il Corriere dello Sport, Inzaghi è orientato a operare ben cinque cambi rispetto alla BayArena: tornano dal 1' i vari Dumfries, Barella, Mkhitaryan, Dimarco e Lautaro. Restano indisponibili Pavard, Acerbi e Di Gennaro.

Occhi in particolare sull'ex PSV, che per ragioni fisiche ha le caratteristiche giuste per battagliare con Tavares, uno degli elementi fondamentali per il gioco di Baroni. "Servirà disciplina, applicazione e attenzione, ma Dumfries ha i mezzi per contenere e pure per costringere a stare indietro il laterale portoghese", si legge.



PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.