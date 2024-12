Solo Inter. Oggi la Gazzetta dello Sport parla delle offerte ricevute in questi anni da Bastoni, Barella e Dimarco. Offerte allettanti, soprattutto dall'Inghilterra, ma che i giocatori hanno sempre rispedito al mittente, inserendosi sul solco dei fedelissimi nerazzurri come Bergomi e Zanetti.

"I tre hanno fatto sapere, anche in tempi recenti, di non avere la minima intenzione di muoversi, né di ascoltare proposte allettanti che li riguardano - si legge -. L’hanno messo in chiaro con la società, ma pure con i rispettivi agenti. E sì che sono arrivate, le offerte. E sì che ci sono club prestigiosi che hanno tentato un abboccamento, trovando la porta sbarrata in partenza. C’è modo e modo, del resto, di predisporsi all’eventualità di un pressing. I tre, con tempistiche diverse, hanno scelto la stessa linea: non bussate neppure".

Molteplici i tentativi per Barella: dal City di Guardiola al Liverpool di Klopp fino all'Arsenal. I Citizens si erano fatti vivi anche per Bastoni, ma il contatto più concreto è stato quello con il Manchester United: non si è arrivati, neppure in questo caso, all’offerta da recapitare all’Inter solo perché lo stesso Bastoni ha detto no in partenza. L'Arsenal, invece, avrebbe voluto portare Dimarco a Londra, ma anche qui "picche".