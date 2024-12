Anche Nicola Ventola ha partecipato al dibattito sulle frequenze di Viva el Futbol. Oggetto della discussione ovviamente l'Inter: "L'obiettivo di Inzaghi resta lo Scudetto e in Champions se arriva lì, poi comincia a mettere i titolari. Io credo però che l'Inter sia diventata una squadra pigra. In Serie A vedi tante vittorie, con l'Empoli, col Parma, col Verona, rispetto alle altre squadre grosse del campionato italiano, la squadra nerazzurra va in gestione e dà accelerate e i tempi".

Ancora Ventola nella sua analisi: "Credo che la strategia di Inzaghi sia sbagliata in Champions: proverei ad alzare il ritmo e mettere titolari. Per questo dico che l'Inter in Europa è forte e la giudicherò quando metterà in campo i titolari che mette in Serie A", ha concluso.