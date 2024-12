L'Inter va a caccia di uno "scalpo" importante. Come sottolinea il Corriere dello Sport, nonostante la classifica più che buona, ai nerazzurri sta mancando la continuità negli scontri diretti che invece aveva avuto nella passata stagione. Dopo il 4-0 all'Atalanta, i nerazzurri hanno battuto solo la Roma, che però quest'anno è nelle retrovie. Per il resto, ko nel derby e pari con Juve e Napoli. Rinviata la sfida con la Fiorentina, quello con la Lazio sarà l’ultimo scontro diretto del girone di andata.

Come evidenzia il quotidiano, comunque, i pari con Juve e Napoli hanno lasciato un gusto decisamente diverso rispetto alla sconfitta con il Milan: ad Appiano Gentile, quei due pareggi sono stati vissuti come un doppio spreco visto come si sono sviluppati gli incontri (doppio vantaggio gettato con Motta e rigore fallito con Conte).

Ora i nerazzurri sono a caccia di un nuovo successo, anche per "rispondere" al ko di Leverkusen.