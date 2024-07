Giacomo Stabile è un nuovo giocatore dell’Alcione Milano che lo ha acquisito a titolo temporaneo dall’Inter. Il classe 2005 arriva da un ottimo campionato di Primavera 1, dove ha collezionato 26 presenze ed una rete. Il difensore centrale mancino è intervenuto ai microfoni del club per commentare il passaggio all’Alcione.

"Sono molto contento che la mia avventura tra i professionisti possa iniziare in una società come l’Alcione. Non appena ho saputo dell’interesse da parte della società non ho ci ho pensato due volte. È una società molto ambiziosa, con una squadra giovane e che, di conseguenza, permette ai giovani di potersi esprimere - le sue parole -. Rappresenta per me anche un’ottima occasione per misurarmi con il calcio dei grandi. Per questo credo che venire qui sia senza dubbio la scelta giusta e darò il massimo per ripagare la fiducia che mi è stata data”.

Sul trasferimento è intervenuto anche il D.S. dell’Alcione Mavilla: “Reputiamo Stabile un calciatore dall’ottimo potenziale, e pensiamo che nel nostro contesto possa esprimersi al meglio.”