Potrebbe passare da un'altra neopromossa in Serie B il futuro del centrocampista Marco Pompetti, tornato alla base Inter dopo un'annata non particolarmente ricca di soddisfazioni al Sudtirol. Secondo quanto riportato da Gianliucadimarzio.com, infatti, il Catanzaro ha fissato per i primi giorni della prossima settimana un incontro con l'Inter per discutere di un eventuale approdo del giocatore abruzzese in Calabria.