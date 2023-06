Il mercato dell'Inter in questo momento, dopo lo sbarco di Marcus Thuram a Milano per il rituale delle visite mediche e la firma sul contratto, ruota intorno al nome di Marcelo Brozovic. Sportmediaset conferma che Al-Nassr e nerazzurri hanno trovato un accordo per 23 milioni di euro, mentre il croato vuole di più dei 20 milioni a stagione per tre anni offerti dal club saudita. In realtà dietro questo rialzo ci sarebbe la chiamata da Barcellona, dove gli offrirebbero meno (7 milioni a stagione) ma un progetto tecnico più accattivante.

In attesa di capire le mosse di Brozovic, l'Inter si prepara ad accogliere Cesar Azpilicueta. Il Chelsea è infatti pronto a liberarlo dall'ultimo anno di contratto per permettergli di firmare un biennale da 3,5 milioni di euro con i nerazzurri.