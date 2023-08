Tramontata definitivamente l'operazione Lazar Samardzic, salta anche la trattativa con l'Udinese per Giovanni Fabbian, centrocampista classe 2003 che l'Inter stava per cedere ai friulani, inserito nell'affare per il tedesco. Il giovane reduce dall'esperienza alla Reggina però è pronto ad una nuova avventura: secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio su Sky, il canterano nerazzurro dovrebbe trasferirsi al Frosinone in prestito secco.

L'Inter ha trovato la soluzione ideale per la sua maturazione nel progetto guidato da Eusebio Di Francesco con cui potrà giocare con continuità. I nerazzurri, convinti dalla decisione con la quale la società di Maurizio Stirpe si è fatta avanti, hanno praticamente quasi chiuso l'operazione.