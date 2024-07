Si amplia la concorrenza estera per Jaka Bijol, difensore sloveno dell'Udinese individuato come possibile rinforzo per il futuro dall'Inter. Le indiscrezioni riportate da Sportitalia confermano infatti che, oltre alle big di serie A, Bijol ha due sondaggi dalla Germania con Wolfsburg e Stoccarda particolarmente attente alla sua situazione. Ma sul ragazzo c'è anche il Nottingham Forest in Premier League che ha avanzato una richiesta di informazioni.