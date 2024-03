Con l'arrivo di Igor Tudor cambiano i piani in casa Lazio. Come riportato da La Repubblica, una attesa di conoscere il futuro di alcuni suoi pilastri (Felipe Anderson e Zaccagni su tutti), il club di Claudio Lotito avrebbe messo nel mirino sia un giocatore di proprietà dell'Inter che uno che all'Inter piace molto. Il primo è Valentin Carboni, in prestito al Monza. Nelle prossime settimane l'Inter deciderà il futuro del calciatore e non è esclusa una cessione, magari con recompra.

Per quanto riguarda l'altro nome, si tratta di Albert Gudmundsson su cui ci sono l'Inter e club di Premier League. Il Genoa valuta il calciatore 30-35 milioni, cifra considerata eccessiva dai biancocelesti.