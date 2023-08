Il Bayern Monaco non molla Trevoh Chalobah e insiste per l'inglese nonostante la prima offerta rifiutata dal Chelsea che prevedeva un prestito. Come conferma l'Evening Standard, infatti, Thomas Tuchel si è masso in contatto con il suo ex difensore, che sarebbe entusiasta di trasferirsi in Baviera. Resta l'ostacolo Chelsea, che vorrebbe solo una cessione a titolo definitivo e ha chiesto al Bayern 58 milioni di euro. E l'Inter freme in attesa che si sblocchi Benjamin Pavard...