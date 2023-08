L'acquisto di Neymar da parte dell'Al-Hilal ha ribadito l'egemonia dell'Arabia Saudita in questa finestra di calciomercato. Uno spartiacque cruciale anche per le sorti del calcio europeo. I club della Saudi Pro League hanno deciso di puntare non solo sui calciatori a fine carriera, ma anche su quelli in piena attività, mettendo sul piatto contratti multimilionari. Tra loro anche l'ex nerazzurro Marcelo Brozovic. Dati alla mano, considerando i valori di mercato di Transfermarkt e anche il trasferimento di Messi in MLS all'Inter Miami, la Champions League ha perso giocatori per circa 480 milioni di euro.

Ecco i dati:

Neymar (Al-Hilal) – 60 milioni

Segej Milinkovic-Savic (Al-Hilal) – 50 milioni

Fabinho (Al-Ittihad) – 42 milioni

Lionel Messi (Inter Miami) – 35 milioni

Seko Fofana (Al-Nassr) – 32 milioni

Allan Saint-Maximin (Al-Ahli) – 32 milioni

Roger Ibanez (Al-Ahli) – 30 milioni

Karim Benzema (Al-Ittihad) – 25 milioni

Marcelo Brozovic (Al-Nassr) – 25 milioni

Franck Kessie (Al-Ahli) – 25 milioni

Sadio Manè (Al-Nassr) – 25 milioni

Riyad Mahrez (Al-Ahli) – 20 milioni

Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) – 15 milioni

N’Golo Kantè (Al-Ittihad) – 15 milioni

Kalidou Koulibaly (Al-Hilal) – 15 milioni

Edouard Mendy (Al-Ahli) – 12 milioni

Jordan Henderson (Al-Ettifaq) – 10 milioni

Alex Telles (Al-Nassr) – 7,5 milioni