Dopo la clamorosa sconfitta nell'atto conclusivo della Final Eight di Torino, con la Germani Brescia che ha superato la Virtus Bologna, Massimo Zanetti, fondatore del brand Segafredo, patron della squadra bianconera e in passato partner anche della squadra di calcio del Bologna, ha parlato ai microfoni di GR Parlamento nel corso de 'La Politica nel Pallone' esprimendo un auspicio per la prossima avversaria dell'Inter in campionato: "Thiago Motta sta facendo un bel campionato, la squadra va bene e incrociamo le dita che ce la facciano per l’Europa. Differenza tra basket e calcio? Il calcio è molto più professionale, è proprio un’industria.