Sono evaporate ieri, per mano dell'Inter Primavera, le chance del Viktoria Plzen di conquistare lo spareggio che dà l'accesso agli ottavi di finale di Youth League. Al Breda, la squadra ceca è stata travolta da uno scatenato Nikola Iliev, autore di un poker nel 4-2 finale: "Abbiamo perso per gol banali - il punto di vista espresso dal tecnico Ondrej Siml a margine della gara -. L'1-0 è arrivato su calcio piazzato, con l'avversario che ha avuto la possibilità di tirare due volte. Il 3-1 è arrivato dopo una nostra punizione, un contropiede in cui ci siamo lasciati scappare due giocatori. Queste cose mi rendono triste. Avevamo la convinzione di poterci qualificare".