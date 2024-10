Joël Magnin, tecnico ad interim dello Young Boys, domani farà il suo esordio assoluto in panchina in una gara di Champions League. L'emozione per questo evento è, ovviamente, palpabile: "Conosco la competizione perché l'ho affrontata da giocatore, è stata una grande esperienza e adesso come allenatore sono pronto. Sono orgoglioso, è una cosa bella ed è un premio per la stagione passata".

Gli svizzeri si troveranno di fronte un ostacolo molto alto, l'Inter campione d'Italia, squadra che Magnin inquadra così "È leader in Europa, saremo uniti sin dall'inizio e ci crederemo - ha spiegato Magnin -. Cercheremo di coinvolgere il pubblico, speriamo in una brutta giornata dell'Inter. L'Inter è una squadra incredibile, quello che ha fatto con Inzaghi è sotto gli occhi di tutti. Penso che per noi sia una grande sfida; hanno alcuni infortunati ma hanno una rosa incredibile, non penso che cambierà molto il loro modo di giocare. Dal canto nostro, vogliamo cercare di giocare in avanti e provare a fare gol".