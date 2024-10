"Ho preso la squadra due settimane fa, solo da 4-5 giorni è al completo perché c'erano le nazionali. Conosco però i giocatori perché ho già lavorato qui. Devo ridare loro fiducia e mettere le nostre forze in campo. Ho chiesto loro come stanno, per me è la domanda più importante da fare". E' l'analisi di Joel Magnin, allenatore dello Young Boys.

"Sicuramente - aggiunge Magnin - sono importanti i primi palloni, ma non cambia molto se siamo sul sintetico o no. Lo stadio è sempre pieno, 30mila spettatori, sarà importante far capire che siamo qui. Si gioca su 90' però, non su 20'. L'Inter? Ha continuità, ogni anno fanno un passo e ora sono fortissimi. Lo hanno fatto vedere anche in campo internazionale. E' una grande sfida per noi e siamo molto fieri di giocare contro questa avversaria".