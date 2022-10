Xavi si prepara alla battaglia in vista di Barcellona-Inter. "Siamo il Barcellona, c'è sempre pressione - dice ai microfoni di Amazon -. E' una situazione scomoda perché non abbiamo vinto né a Monaco né a Milano e ora abbiamo urgenza di vincere. La affrontiamo con mentalità positiva e con voglia di prendere tre punti. Con l'aiuto del pubblico penso che possiamo vincere. E' una piccola rivincita dell'andata e possiamo dire che sia un anticipo degli ottavi. Giocheremo davanti al nostro pubblico, vogliamo fare una grande partita contro un'Inter molto buona, che lavora molto bene difensivamente ed è fisicamente, ma cercheremo di imporre il nostro gioco e attaccare un po' meglio come abbiamo fatto negli ultimi 20-30' a Milano. La semifinale del 2010? Brutti ricordi, un'eliminatoria molto dura, dovemmo andare in pullman. Tante polemiche, a Milano e a Barcellona: espulsioni, rigori, gol in fuorigioco. Brutti ricordi perché non andammo nella finale che poi vinse l'Inter, ma una semifinale è sempre una gara molto intensa".